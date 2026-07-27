Вестник Кавказа

ЦРУ и Моссад пытаются найти Хаменеи – СМИ

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© Фото: Борис Лутизаде/ “Вестник Кавказа“
Моджтаба Хаменеи стал Верховным лидером Ирана в марте нынешнего года. По данным СМИ, примерно с того времени он перестал пользоваться электроникой.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов и израильская разведывательная служба "Моссад" проводят совместную операцию по поиску Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Об этом сообщают информированные источники.

Цель операции – выяснить, где и в каком состоянии находится Хаменеи. По данным The Times, спецслужбы задействуют лишь агентов на местах, поскольку с конца февраля Хаменеи не пользовался электроникой.

Спецслужбы США и Израиля пытаются выйти на след курьеров, которые передают записки от лидера. Они также надеются завербовать того, кто контактирует с ним.

Издание отмечает, что местонахождение Хаменеи знают всего 2-3 члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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