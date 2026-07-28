США ударят по Ирану в ответ на атаку по Иордании — Трамп

Американский лидер заявил о том, что ВС США нанесут мощный удар по Ирану за то, что тот совершил атаку на американскую инфраструктуру в Иордании.
Соединенные Штаты нанесут сильный удар по Ирану в ответ на недавнюю иранскую атаку на авиабазу в Иордании, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News.
Так американский президент прокомментировал сообщения КСИР о выпуске баллистических ракет по американской авиабазе в Иордании.
"Мы отметелим их (ВС Ирана - ред.) по полной программе"
— Дональд Трамп
По словам президента США, Вашингтон молчать на действия Исламской Республики не будет и ее "ждет мощный удар".