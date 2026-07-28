Вестник Кавказа

США ударят по Ирану в ответ на атаку по Иордании — Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Американский лидер заявил о том, что ВС США нанесут мощный удар по Ирану за то, что тот совершил атаку на американскую инфраструктуру в Иордании.

Соединенные Штаты нанесут сильный удар по Ирану в ответ на недавнюю иранскую атаку на авиабазу в Иордании, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Так американский президент прокомментировал сообщения КСИР о выпуске баллистических ракет по американской авиабазе в Иордании.

"Мы отметелим их (ВС Ирана - ред.) по полной программе"

— Дональд Трамп 

По словам президента США, Вашингтон молчать на действия Исламской Республики не будет и ее "ждет мощный удар".

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