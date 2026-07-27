В Карачаево-Черкесии погиб альпинист из Владимира

Альпинист из Владимира погиб в КЧР, он сорвался в ущелье в районе горного пика МИФИ. Спасатели эвакуируют тело погибшего.
В Даутском ущелье в Карачаево-Черкесии погиб альпинист, спасатели эвакуируют его тело, поделились в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
"Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, в районе пика МИФИ (высота 3676 м - прим ред) в Даутском ущелье республики. Он был в составе зарегистрированной альпинистской группы из семи человек"
– МЧС по КЧР
Погибший был родом из Владимира, сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда выдвинулись в район озера Даут, чтобы забрать тела погибшего альпиниста. В эвакуационной операции задействованы 12 спасателей и две единицы техники.