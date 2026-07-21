ЕС осудил Иран за задержание французских дипломатов

Глава евродипломатии отреагировала на задержание французских дипломатов в Иране, произошедшее на прошлой неделе. Она отметила, что своими действиями власти Исламской Республики нарушили Венские конвенции

Евросоюз осуждает Иран за его действия в отношении двух французских дипломатов в Тегеране. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"ЕС однозначно осуждает нападение на двух дипломатов посольства Франции в Тегеране, совершённое иранскими силами безопасности 19 июля"

– Кая Каллас

Глава евродипломатии отметила, что такого рода действия нарушают Венские конвенции и ставят под угрозу саму основу дипломатических отношений.

Напомним, ранее в Париже сообщили, что несколько французских дипломатов подверглись "чрезвычайно серьезному акту запугивания" со стороны иранских сил безопасности. В частности, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отмечал, что их задержали в Тегеране без объяснения причин.

"Оба дипломата были без объяснения причин задержаны на несколько часов, допрошены, а один из них подвергся физическому насилию. После этого они смогли вернуться в посольство"

– французский министр

В свою очередь, в МИД Ирана заявили после случившегося, что сотрудники французского посольства вмешивались во внутренние дела Исламской Республики.