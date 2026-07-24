Вестник Кавказа

Трамп с позитивом оценивает шансы украинского урегулирования – СМИ

Трамп с позитивом оценивает шансы украинского урегулирования – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американские СМИ сообщают, что президент Соединенных Штатов оптимистично настроен относительно возможности мирного урегулирования украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп в положительном ключе рассуждает о перспективах урегулирования конфликта на Украине, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, в Белом доме рассчитывают на то, что будут активно участвовать в переговорах Москвы и Киева.

По словам источника, "американский лидер и его команда готовы играть конструктивную роль в завершении конфликта и взаимодействовать с обеими сторонами".

Также The Wall Street Journal пишет, что Трамп говорил своему российскому коллеге Владимиру Путину о том, что хотел бы скорого завешения конфликта.

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