Более 130 км автодорог обновят в КБР в этом году

В 2026 году в КБР отремонтируют свыше 130 км автомобильных дорог федерального, регионального и муниципального значения в рамках реализации национальных проектов.

В Кабардино-Балкарии в текущем году отремонтируют свыше 130 км автомобильных трасс. Об этом в понедельник сообщил глава республики Казбек Коков.

"В этом году в нормативное состояние будет приведено почти 30 км федеральных трасс, больше 80 км региональных и 25 км муниципальных"

- Казбек Коков

Отметим, в столице республики Нальчике общая протяженность участков дорожных работ в этом году составит почти 45 км. В план ремонта также включены межквартальные проезды, которые обновят по специальной региональной программе