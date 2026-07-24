Вестник Кавказа

Танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Персидский залив
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Ормузском проливе в воскресенье днем подорвался танкер. Судно отклонилось от рекомендованного Ираном маршрута.

В министерстве обороны Ирана проинформировали о подрыве нефтетанкера в Ормузе сегодня, пишет агентство Fars.

"Танкер, нарушавший правила прохождения Ормузского пролива, отклонился от маршрута, указанного Ираном, подорвался после столкновения с миной"

– Минобороны Ирана

Название танкера не указывается, о пострадавших в результате инцидента не сообщается.

По данным Defa Рress, которая ссылается на осведомленный источник, на морской мине в Ормузе подорвался танкер, отключивший свою радарную систему при проходе через пролив.

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