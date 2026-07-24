Танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

В Ормузском проливе в воскресенье днем подорвался танкер. Судно отклонилось от рекомендованного Ираном маршрута.
В министерстве обороны Ирана проинформировали о подрыве нефтетанкера в Ормузе сегодня, пишет агентство Fars.
"Танкер, нарушавший правила прохождения Ормузского пролива, отклонился от маршрута, указанного Ираном, подорвался после столкновения с миной"
– Минобороны Ирана
Название танкера не указывается, о пострадавших в результате инцидента не сообщается.
По данным Defa Рress, которая ссылается на осведомленный источник, на морской мине в Ормузе подорвался танкер, отключивший свою радарную систему при проходе через пролив.