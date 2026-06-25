Правительство РФ утвердило правила субсидирования туриндустрии Крыма

Российские власти утвердили порядок предоставления федеральных субсидий для финансовой поддержки предприятий туристической отрасли Крыма и Севастополя.

Правительство РФ утвердило правила выделения в текущем году субсидий из федерального бюджета для поддержки туристической индустрии Крыма и Севастополя. Об этом говорится в постановлении по итогам заседания.

"Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления в 2026 году субсидий из федерального бюджета бюджетам Республики Крым и города Севастополя в целях софинансирования расходных обязательств субъектов, возникающих при реализации мер господдержки юрлиц и индивидуальных предпринимателей туриндустрии"

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Ранее на поддержку туристического сектора двух регионов государством было направлено свыше 4,3 млрд рублей, на которые теперь смогут претендовать официально зарегистрированные отели, туристические агенты и операторы, заведения общественного питания, а также детские оздоровительные лагеря и ведомственные санатории.

Субсидии компенсируют местному бизнесу расходы и убытки, включая отмененные до 20 июня 2026 года брони. Средства получат зарегистрированные до 1 июня 2026 года компании и ИП при условии сохранения к 1 июня 2027 года минимум 80% штата.