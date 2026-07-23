РФ и Кувейт обсудили эскалацию в зоне Персидского залива

В Москве прошла встреча заместителя главы МИД РФ Георгия Борисенко и посола государства Кувейт в РФ Рашеда Аль-Адвани, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили общую обстановку в зоне Персидского залива на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном.
Борисенко и Аль-Адвани в ходе встречи подчеркнули необходимость урегулирования разногласий в регионе, сообщила пресс-служба.
"С обеих сторон подчеркнута необходимость урегулирования разногласий в регионе политико-дипломатическими средствами при учете интересов всех расположенных в нем государств"
– МИД РФ
Кроме того, замглавы МИД РФ и посол отметили важность посреднических усилий для скорого возобновления переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном на основе заключенного ранее меморандума о взаимопонимании.