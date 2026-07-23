Вестник Кавказа

РФ и Кувейт обсудили эскалацию в зоне Персидского залива

Карта Персидского залива
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы МИД РФ Горгий Борисенко и посол Кувейта в Москве Рашед Аль-Адвани встретились и провели обсуждение ситуации на Ближнем Востоке на фоне эскалации ирано-американского конфликта.

В Москве прошла встреча заместителя главы МИД РФ Георгия Борисенко и посола государства Кувейт в РФ Рашеда Аль-Адвани, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили общую обстановку в зоне Персидского залива на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном.

Борисенко и Аль-Адвани в ходе встречи подчеркнули необходимость урегулирования разногласий в регионе, сообщила пресс-служба.

"С обеих сторон подчеркнута необходимость урегулирования разногласий в регионе политико-дипломатическими средствами при учете интересов всех расположенных в нем государств"

– МИД РФ

Кроме того, замглавы МИД РФ и посол отметили важность посреднических усилий для скорого возобновления переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном на основе заключенного ранее меморандума о взаимопонимании.

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