Электричество пропало почти во всей Грузии

Масштабная авария оставила без света почти всю Грузии. Электричество пропало в ряде крупных городов, в том числе в столице страны.

В Грузии из-за масштабной аварии остались без света жители ряда городов, включая Тбилиси и Батуми. Об этом сообщают 24 июля местные средства массовой информации.

Авария произошла примерно в 00:15 по местному времени (23:15 мск).

Причины произошедшего установить пока не удалось. По данным СМИ, речь может идти о крупной аварии на одной из электростанций.

В Государственной электросистеме республики сообщили, что работы по восстановлению электроснабжения уже начались.