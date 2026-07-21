Вестник Кавказа

Электричество пропало почти во всей Грузии

Вид Тбилиси
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Масштабная авария оставила без света почти всю Грузии. Электричество пропало в ряде крупных городов, в том числе в столице страны.

В Грузии из-за масштабной аварии остались без света жители ряда городов, включая Тбилиси и Батуми. Об этом сообщают 24 июля местные средства массовой информации.

Авария произошла примерно в 00:15 по местному времени (23:15 мск).

Причины произошедшего установить пока не удалось. По данным СМИ, речь может идти о крупной аварии на одной из электростанций.

В Государственной электросистеме республики сообщили, что работы по восстановлению электроснабжения уже начались.

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