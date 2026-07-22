Иран и Ирак подписали документы о транспорте и побратимстве столиц

Власти Ирана и Ирака подписали договоренности о развитии сотрудничества. Соглашения затрагивают транспортную сферу.

Тегеран и Багдад подписали четыре документа, которые очерчивают контуры взаимодействия стран в транспортной сфере и госуправлении. Кроме того, оформлен меморандум о побратимстве столиц Ирана и Ирака.

"Подписаны соглашение об автомобильном транспорте в сфере грузоперевозок, меморандум о взаимопонимании по строительству железной дороги Хосрави–Ханекин–Багдад, меморандум о взаимопонимании о побратимстве городов Тегеран и Багдад, а также соглашение в области государственного управления, образования и человеческих ресурсов"

– IRNA

В подписании договоренностей приняли участие главы профильных ведомств. Кроме того, на церемонии присутствовали президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава правительства Ирака Али аз-Зейди.