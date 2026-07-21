Клубы стран Южного Кавказа провели первые матчи во 2-м раунде квалификации Лиги Конференций

В четверг провели свои первые матчи в рамках 2-го раунда квалификации Лиги Конференций шесть клубов из Азербайджана, Армении и Грузии. Ответные игры данной стадии состоятся на следующей неделе.

Вечером 23 июля проходят встречи 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА сезона 2026/27.

На данный момент уже закончились матчи с участием клубов из стран Южного Кавказа.

Азербайджан

"Зиря" играла сегодня в гостях с эстонским "Пайде". Минимальную победу одержали хозяева поля. Единственный гол на 87-й минуте забил полузащитник Па Абду Чам.

"Нефтчи" проводил свою встречу против минского "Динамо" накануне. Победу со счетом 4:2 одержала белорусская команда.

Армения

"Алашкерт" встречался дома с ЧФР (Румыния). Команды сыграли вничью 1:1. На гол полузащитника армянской команды Рафаэла Жезуса, забитый на 35-й минуте, ЧФР ответил точным ударом хавбека Андреса Сфайта на 46-й минуте.

"Пюник" провел гостевой матч с "Дебреценом" (Венгрия). Игра завершилась в пользу хозяев со счетом 1:0. Мяч забил на 59-й минуте полузащитник Флориан Цибла.

"Ноа" свою встречу также проводил на выезде. Игра против "Зимбру" (Молдавия) завершилась со счетом 1:1. Голом в составе хозяев отметился полузащитник Штефан Бытка (43-я минута). У "Ноа" отличился хавбек Ионуц Костаке (88-я).

Грузия

"Дила" Гори потерпела дома поражение от "Аполлона" из Лимасола. Голы у кипрской команды забивали нападающие Брандон Льямас (14-я минута), а также полузащитники Гаэтан Вайссбек (28-я) и Ален Ожболт (88-я). Еще один мяч в сетке ворот грузинской команды побывал в результате автогола защитника Тедо Кикабидзе (51-я).

Крупный счет также был зафиксирован в Тбилиси, где местное "Динамо" разгромило литовский "Жальгирис" со счетом 3:0. Голами у динамовцев отметились защитники Нуман Курдич (14-я минута) и Лео Сантос Лопес (26-я), а также полузащитник Николоз Угрехелидзе (30-я).

Ответные матчи 2-го раунда квалификации состоятся на следующей неделе. "Аполлон" и "Дила" Гори сыграют 28 июля. Матчи "Зиря" - "Пайде", "Пюник" - "Дебрецен", "Ноа" - "Зимбру", ЧФР - "Алашкерт", "Жальгирис" - "Динамо" Тбилиси, "Динамо" Минск - "Нефтчи" пройдут 30 июля.