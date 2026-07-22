Вестник Кавказа

В Чолпон-Ате открылось заседание Совета глав МИД ШОС

Аббас Аракчи и Сергей Лавров
© Фото: IRNA
Главы дипведомств стран ШОС собрались в Кыргызстане. Планируется обсуждение региональных и международных вопросов.

В кыргызстанском городе Чолпон-Ата открылось заседание совета Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Мероприятие открыл глава дипломатии Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, который отметил одну из основных целей заседания – одобрить проекты соглашений для дальнейшего рассмотрения главами стран. 

"Выражаем искреннюю признательность всем государствам — членам за поддержку, оказываемую Кыргызской Республике в период ее председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Рассчитываем, что наша сегодняшняя работа будет и плодотворной, и результативной"

– Жээнбек Кулубаев

В фокусе внимания глав ведомств вопросы, связанные с безопасностью и сотрудничеством в рамках ШОС. Также планируется обсудить региональные и международные вопросы. 

Ранее в Кыргызстан прибыл глава российского дипведомства Сергей Лавров.

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