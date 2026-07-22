В Чолпон-Ате открылось заседание Совета глав МИД ШОС

В кыргызстанском городе Чолпон-Ата открылось заседание совета Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Мероприятие открыл глава дипломатии Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, который отметил одну из основных целей заседания – одобрить проекты соглашений для дальнейшего рассмотрения главами стран.
"Выражаем искреннюю признательность всем государствам — членам за поддержку, оказываемую Кыргызской Республике в период ее председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Рассчитываем, что наша сегодняшняя работа будет и плодотворной, и результативной"
– Жээнбек Кулубаев
В фокусе внимания глав ведомств вопросы, связанные с безопасностью и сотрудничеством в рамках ШОС. Также планируется обсудить региональные и международные вопросы.
Ранее в Кыргызстан прибыл глава российского дипведомства Сергей Лавров.