В Армении создадут условия для перевозчиков экспортной продукции

Власти Армении упростят процесс ожидания прохождения таможенного контроля для водителей трейлеров, доставляющих за пределы страны экспортные товары – они смогут дождаться своей очереди на приграничных частных автостоянках.

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании приняло решение форсировать создание частных автостоянок для водителей грузовиков, перевозящих за границу экспортные товары – там же они смогут зарегистрироваться и занять электронную очередь для пересечения границы, сообщили в пресс-службе правительства страны.

Такие стоянки должны будут находиться не дальше 20 км от пограничного КПП и иметь площадь не менее 3 тыс кв м, что касается очереди, то приоритет в ней будет отдаваться большегрузам, везущим скоропортящиеся грузы. Машины с гуманитарной помощью будут проходить границу вне очереди, передает Sputnik Армения.

Пока власти определились с двумя такими стоянками - у КПП "Баграташен" (на грузинской границе) и "Агарак" (на иранской), признав их самыми загруженными по трафику (250 и 220 большегрузов в день), говорится в сообщении.

Как полагают в Комитете госдоходов страны, такие меры значительно ускорят прохождение грузов.