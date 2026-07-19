Армянские рыбоводы протестуют из-за проблем с экспортом в ЕС

Представители армянских рыбоводческих хозяйств вышли на протест к зданию правительства в Ереване с требованием встречи с вице-премьером на фоне проблем с экспортом рыбной продукции.

В Ереване армянские рыбоводы проводят акцию протеста у здания правительства, поскольку не верят в реалистичность экспорта в ЕС и требуют компенсации ущерба. Об этом сообщает Sputnik Армения

Участники митинга отказываются от переговоров с министром экономики Геворком Папояном из-за безрезультатности прошлых встреч и требуют диалога с вице-премьером для решения критических проблем с экспортом продукции в Европу.

Глава Рыбоводческого союза Гор Григорян заявил, что европейский рынок недоступен для местных производителей, так как нереально реализовать имеющиеся объемы в 15 тыс т живой рыбы, к тому же в холодильниках остается продукция, возвращенная с границы России.

Специалист пояснил, что в прошлом экспорт составлял всего 60 т в год, а сейчас объемы выросли до 13 тыс т, реализовать которые за несколько дней невозможно, о чем кабинету министров достоверно известно.

"Выход на новый рынок мы приветствуем. Однако до того как закрепимся на этом рынке мы еще должны выжить. Нужна кропотливая работа, нельзя утверждать, что европейский потребитель так уж и ждет нашу рыбу"

- Гор Григорян

Глава союза добавил, что обратившиеся еще в 2025 году по вопросу экспорта в Европу хозяйствующие субъекты до сих пор не получили необходимую регистрацию, из-за чего предприниматели после анализа зарубежных площадок сфокусировались на российском направлении.

Другой участник протеста Арутюн Мкртчян опроверг заявления властей о готовности 97% предприятий поставлять продукцию в Европу, подчеркнув, что из-за производственного цикла длительностью от 12 до 30 месяцев предприниматели могут просто обанкротиться в результате невыполнимых инициатив кабинета министров.

Отметим 16 июля правительство Армении после разрешения Еврокомиссии утвердило порядок экспорта рыбы в Европейский союз. Однако вице-премьер Мгер Григорян подчеркнул, что полноценная реализация этих планов невозможна из-за нерешенных проблем с электронными навигационными пломбами для армянских грузовиков.