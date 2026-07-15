Вестник Кавказа

IV Шушинский медиафорум. Байрамов летит в Москву. Перспективы Армении принять новую Конституцию

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым новости региона Южного Кавказа начала года в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым IV Шушинский глобальный медиафорум, отношения России и Азербайджана, причины, по которым правительство Армении не публикует текст проекта новой Конституции, а также мирный процесс между Азербайджаном и Арменией в спортивной сфере.

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