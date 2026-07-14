США продадут Саудовской Аравии комплекты наведения для ракет

Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил продажу Саудовской Аравии до 20 тыс комплектов наведения для ракет на сумму почти $2 млрд.

Соединенные Штаты продадут Саудовской Аравии до 20 тыс. комплектов наведения для ракет, разрешение Госдепартамента уже получено, сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что была одобрена продажа на $1,96 млрд.

Согласно публикации, Вашингтон также готов предоставить Эр-Рияду сопутствующее материально-техническое обеспечение, в том числе и пусковые установки LAU-131 A/A, боевые части Mk-152, а также другие системы.

Как упомянули в Госдепартаменте США, основным поставщиков может стать компания BAE Systems.

Администрация Соединенных Штатов направила соответствующее решение в Конгресс.

Ожидается, что в течение 30 последующих дней орган проведет рассмотрение потенциальной сделки и обсудит ее возможное блокирование.

Ранее власти Саудовской Аравии запросили у США разрешение на закупку до 20 тыс комплектов лазерного наведения APKWS-II классов воздух-воздух и воздух-земля.