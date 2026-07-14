США продадут Саудовской Аравии комплекты наведения для ракет

Соединенные Штаты продадут Саудовской Аравии до 20 тыс. комплектов наведения для ракет, разрешение Госдепартамента уже получено, сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.
Уточняется, что была одобрена продажа на $1,96 млрд.
Согласно публикации, Вашингтон также готов предоставить Эр-Рияду сопутствующее материально-техническое обеспечение, в том числе и пусковые установки LAU-131 A/A, боевые части Mk-152, а также другие системы.
Как упомянули в Госдепартаменте США, основным поставщиков может стать компания BAE Systems.
Администрация Соединенных Штатов направила соответствующее решение в Конгресс.
Ожидается, что в течение 30 последующих дней орган проведет рассмотрение потенциальной сделки и обсудит ее возможное блокирование.
Ранее власти Саудовской Аравии запросили у США разрешение на закупку до 20 тыс комплектов лазерного наведения APKWS-II классов воздух-воздух и воздух-земля.