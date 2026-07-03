FlyOne Armenia увеличивает число прямых рейсов из Еревана в Батуми

Армянский авиаперевозчик FlyOne Armenia расширяет полетную программу и увеличивает количество регулярных рейсов из Еревана в Батуми до шести перелетов в неделю.

Авиакомпания FlyOne Armenia увеличивает число прямых перелетов по направлению Ереван — Батуми — Ереван. Об этом сообщает перевозчик на своем сайте.

С 16 июля к трем существующим рейсам добавятся еще три, и в итоге по маршруту будет выполняться шесть полетов еженедельно.

Начиная с 17 июля эти перелеты будут осуществляться в течение пяти дней. Вылеты запланированы на каждый понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу.

Уточнить актуальную информацию о наличии свободных мест, ознакомиться с подробным расписанием и приобрести авиабилеты пассажиры могут напрямую на официальном ресурсе авиакомпании.