Грузинские энергетики расчистят русло Куры в городе Мцхета

Специалисты грузинской энергетической компании намерены в течение трех дней восстановить уровень воды реки Мтквари (Куры) в древней столице Грузии городе Мцхета, очистив весь мусор, накопившийся в ее русле.

В скором времени река Мтквари (Кура), протекающая через древнюю столицу Грузии – город Мцхета, снова будет чистой – специалисты компании "Джорджия генерация", которая управляет речными гидроэлектростанциями, всего за три дня, с 14 по 16 июля, снизит уровень воды в ее русле и вернет его к естественному показателю - говорится в сообщении компании.

За это время в компании планируют очистить водохранилище Земо-Авчальской ГЭС (ЗаГЭС), основного источника загрязнения водной артерии. Плановая промывка водоема позволит поддерживать его полезный объем и убрать весь накопившийся мусор, передает Sputnik Грузия.

"Работы по очистке водохранилища будут продолжаться три дня, что в указанный период вызовет остановку ЗаГЭС, и, соответственно, уровень воды в русле реки Мтквари в Мцхета снизится и вернется к своему естественному уровню"

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Все очистные работы пройдут в строгом соответствии с установленными законом экологических норм и мер безопасности, заверили в компании.