Стоит ли ехать в Дагестан в 2026 году: экология, погода, пляжи, горы, достопримечательности

Никита Голованов

За последние несколько лет Дагестан стал одним из наиболее популярных туристических направлений у россиян. Теплый климат, Каспийское море, природные и культурные достопримечательности – все это привлекает туристов. В этой статье ответим на самые частые вопросы о Дагестане и расскажем, где и как там можно отдохнуть.

Где находится Дагестан?

Дагестан находится в северо-восточной части Кавказа. С восточной части его омывает Каспийское море, на юге и юго-западе Дагестан граничит с Азербайджаном и Грузией. Дагестан входит в Северо-Кавказский федеральный округ.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Города Дагестана

Столица Дагестана и ее самый крупный город – Махачкала. Она была основана в 1844 году как военное укрепление и до 1921 года носила название Петровск. В годы советской власти город был переименован в честь дагестанского революционера Махача Дахадаева и стал столицей Дагестанской АССР. Сегодня это красивый современный город, значительный экономический и научный центр юга России. Население города составляет более 625 тыс. человек, а расположен он на побережье Каспийского моря.

Другие крупные города - Дербент, Каспийск и Хасавюрт, Избербаш, Буйнакск, Кизляр - привлекают туристов как своей историей и достопримечательностями, так и возможностью отдохнуть у моря (Каспийск, Избербаш).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто живет в Дагестане?

Численность населения Дагестана составляет около 3,25 млн человек, при этом в городах проживают только около 45%. Этнический состав республики очень пестрый: аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, табасаранцы, азербайджанцы, русские, чеченцы и другие народы.

Религия в Дагестане

Самая распространенная религия в Дагестане – ислам. По разным оценкам, мусульмане здесь составляют около 95-96% населения, при этом большинство из них – сунниты. Также здесь проживают иудеи, православные христиане и представители других христианских конфессий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погода в Дагестане

Из-за особенностей географии климат Дагестана очень разнообразен, и погода может быть очень разной на побережье и в горах. Для Каспийского побережья характерен сухой субтропический климат. Зимой здесь достаточно тепло (средняя температура +1-5°C), снега выпадает немного, а лето жаркое с морскими бризами (от +24 до +30°C).

В предгорьях и равнинах климат умеренно континентальный, зимой здесь холоднее, а летом так же тепло, как и у моря.

В горах погода значительно холоднее. Для этой части республики характерен высокогорный континентальный климат, снег здесь может лежать с ноября по апрель, а среднегодовая температура ощутимо ниже, чем на побережье.

Планируя поездку в Дагестан, нужно учитывать климатические особенности в разных частях республики. Самым лучшим временем для путешествий считается май-июнь и сентябрь. К пляжному отдыху погодные условия располагают в течение всего лета. Однако собираясь в горы, туристы стоит учесть, что так менее жарко и часто идут дожди.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда ехать в Дагестан?

Отдых в Дагестане стремительно набирает популярность. Улучшаются условия для пляжного туризма, ремонтируются дороги, развивается инфраструктура. Приехать в Дагестан может быть интересно и зимой, и летом – здесь есть чем заняться в любое время года.

Пляжный отдых в Дагестане

Поездку в Дагестан летом невозможно себе представить без пляжного отдыха. В каждом крупном городе, расположенном на побережье, есть пляжи. Наибольшей популярностью у туристов пользуются Махачкала, Избербаш, Каспийск и Дербент.

Важной особенность пляжного отдыха - экологические проблемы на Каспии. На сегодняшний день в Махачкале и Каспийске идут работы по созданию новых очистных сооружений для улучшения условий отдыха. Купаться в море можно, но необходимо внимательно выбирать наиболее удобные места и принимать душ после купания.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых в Дагестане в горах

Есть большое количество туров в горы из Махачкалы и других городов, есть варианты как поездок на автомобиле к разным достопримечательностям, так и пеших маршрутов и занятий экстремальными видами спорта.

Зимний отдых в Дагестане

Зимой часть маршрутов могут быть труднодоступны, но горные пейзажи становятся красивыми по-особенному. Одно из мест, которые можно посетить в любое время года, озеро Мочох. Летом здесь можно искупаться, а зимой покататься на коньках, когда водоем покрывается льдом.

Многие достопримечательности приобретают особенный шарм в холодный сезон. Например, зимой на склонах скал у Сулакского каньона лежит снег, а туристов намного меньше, чем летом. Многочисленные горные водопады в Дагестане зимой замерзают, образуя ледяные глыбы, что также произведет впечатление на путешественников.

Что посмотреть в Дагестане 2026?

Одна из самых известных природных достопримечательностей Дагестана – Сулакский каньон. Глубина его доходит до 1900 метров, а длина составляет 53 километра. Гармония реки Сулак, протекающей по дну ущелья, и горных громад создает неповторимые пейзажи. Сюда можно съездить с экскурсией и посетить смотровые площадки (например, в поселке Дубки), а можно прокатиться по реке на катере. Туристическая индустрия вокруг карьера активно развивается. В 2025 году вблизи каньона открылся туристический комплекс «Аварал-парк», где есть отель, ресторан дагестанской кухни, торговые павильоны и кафе.

Другая известная достопримечательность - Карахадская теснина. Это ущелье находится недалеко от села Карадах в Гунибском районе. Теснина очень узкая, ширина ее в некоторых местах составляет всего несколько метров, а высота скал достигает 170 метров. Из-за полумрака это ущелье также называют Тесниной ужаса. Доехать сюда удобнее всего из Махачкалы – время в пути составит около 2,5 часов, а лучшее время для посещения – летний сезон.

Чем заняться в Дагестане 2026?

Для любителей треккинга в Дагестане множество различных маршрутов (на горы Маяк, Шалбуздаг, Базардюзю) разной степени сложности для путешественников с разными уровнями подготовки, но на каждом из них туристов ждут незабываемые горные пейзажи.

Любителям пеших путешествий понравится проект «Тропы Дагестана». Это сеть пеших маршрутов, соединяющих между собой разные поселки в горной части республики. Эти пути использовались здесь на протяжении столетий, а потому туристы смогут не только насладиться природой горного Дагестана, но и ощутить, как люди путешествовали здесь раньше.

В Дагестане можно заняться и другими видами активного отдыха. Скалолазание, конные прогулки, рафтинг, джип-туры – все это и многое другое доступно для туристов в зависимости от их собственных предпочтений и времени года.

В какие аулы Дагестана стоит съездить?

Путешествуя по Дагестану, туристы могут не только насладиться его первозданной природной красотой, но и разнообразить поездку посещением исторических мест, чтобы лучше познакомиться с культурой и историей местных народов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каждое из сел Дагестана уникально. Одно из древнейших – Ахты, которое некогда было опорным пунктом русской армии во время Кавказской войны. Там сохранились крепость той эпохи и другие исторические достопримечательности. Большая часть населения Ахты – лезгины, село расположено на высоте тысячи метров над уровнем моря и окружено горами.

Гамсутль – другое село Дагестана, где сегодня не живут люди, но сохранились интересные постройки. Это село называют «аулом-призраком» и «дагестанским Мачу-Пикчу» по аналогии с заброшенным городом в горах Перу. Гамсутль находится на высоте около 1500 метров и расположено на краю обрыва.

© Фото: Егор Тихонов/ "Вестник Кавказа"

В селе Гоор главные достопримечательности - оборонительные башни XIV-XVIII веков и скала «Язык тролля», с которой открываются удивительные виды на долину реки Аварское Койсу.

Зачем ехать в Дербент?

Каждое из сел Дагестана заслуживает отдельного внимания, история многих из них насчитывает столетия, но самым интересным местом Дагестана, где сходятся прошлое и современность, остается Дербент. Это самый древний город России, первые поселения были основаны здесь в IV тысячелетии до н.э., а современный город – в 438 году н.э. Население города составляет чуть больше 127 тысяч человек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Исторический центр Дербента включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главная достопримечательность города – цитадель Нарын-Кала, построенная в VI веке и на протяжении столетий остававшаяся важнейшим центром региона. Цитадель расположена на скале, со смотровых площадок отсюда открывается вид на город и море. Внутри крепости можно увидеть руины дворца, ханские бани и зинданы. Кроме того, в Дербенте туристы могут посетить Джума-мечеть, старейшую мечеть России, и прогуляться по улицам Старого города и набережной.

Какие экскурсии есть в Дагестане?

Сегодня путешествия в Дагестан организует большое количество турагентств. Туристы могут выбрать наиболее подходящие им по стоимости, количеству дней и собственным пожеланиям по программе поездки.

Стоимость туров в Дагестан начинается с 25 тысяч рублей за человека и зависит от продолжительности путешествия и включения стоимости проживания.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Значительная часть туров в Дагестан предполагает путешествие в горы и осмотр наиболее известных природных достопримечательностей. Кроме того, есть варианты путешествия, по ходу которого туристы лучше познакомятся с культурой и историей республики, а также поездок, сочетающих в себе посещение сразу нескольких регионов Северного Кавказа, например, Дагестана и Чечни.

Как одеваться в Дагестане?

При планировании поездки в Дагестан путешественникам важно учитывать традиции местных народов в одежде. Здесь нет строгих запретов, но следует оставаться сдержанным во внешнем виде. Для мужчин рекомендуется не надевать майки без рукавов и шорты, а женщинам лучше избегать обтягивающих и прозрачных предметов гардероба и предпочесть одежду, закрывающую плечи и ноги.

Дагестан – гостеприимный и многообразный край, путешествие туда обязательно останется в памяти надолго.