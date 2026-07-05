Грузия нарастила до максимума экспорт российской гречихи

Грузия вышла на максимум по закупке в России гречневой крупы – только за пять месяцев текущего 2026 года страна приобрела у России гречки на 2,2 миллиона долларов, нарастив импорт в годовом выражении в 2,3 раза.

Грузия наращивает поставки гречневой крупы из России - в мае они достигли максимума за четыре года, увеличившись по сравнению с апрелем на 40%, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

При этом по сравнению с апрелем импорт вырос на 40%, а в годовом выражении – в 2,3 раза, передает Sputnik Грузия.

Всего за пять месяцев текущего 2026 года Грузия закупила в России гречки на $2,2 млн, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Национальной службе статистики Грузии зафиксировали рост импорта российской пшеницы и меслина на 38,5% за первые четыре месяца года. С января по апрель объем поставок из РФ составил 98,8 тыс т на сумму 25,3 млн долларов. Это максимальный показатель для этого периода с 2020 года, когда импорт достигал 125 тыс т. За аналогичный период 2025 года Грузия закупила 71,3 тыс т российской пшеницы.