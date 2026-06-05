Ан-12 совершил аварийную посадку в Казахстане

Лайнер Ан-12 вынужденно приземлился в аэропорту Жезказгана. У самолета обнаружена техническая неисправность.
В аэрогавани казахстанского Жезказгана зафиксирован инцидент с самолетом Ан-12. Лайнер совершил аварийную посадку с поврежденным шасси.
"Инцидент с самолетом произошел в аэропорту Жезказгана. Ан-12 с 6 членами экипажа и 10 пассажирами совершил аварийную посадку. Предварительно, у лайнера было повреждено шасси"
– СМИ
Причина инцидента выясняется. Пострадавших нет.
Отметим, что на прошлой неделе в Баку вынужденно приземлился лайнер Qatar Airways. Самолет следовал из Дохи в Тбилиси.