Рейс Пермь-Анталья совершил вынужденную посадку

Летевший из Перми в Анталью самолет вынужденно приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Экипаж принял решение о посадке после сигнала о возможной неисправности.

Самолет "Уральских авиалиний", который выполнял полет из Перми в Анталью, совершил экстренную посадку в аэрогавани Екатеринбурга. Причиной стало срабатывание сигнала о возможной технической неполадке.

"Во время выполнения рейса на воздушном судне появилась индикация о возможной неисправности, не позволяющая выполнить полет безопасно. Для ее устранения экипаж лайнера принял решение совершить посадку в Екатеринбурге"

– пресс-служба авиакомпании

Сообщается, что более 200 пассажиров рейса в настоящее время размещены в аэропорту. Людей обеспечили питанием и напитками. Информации о продолжении полета пока нет.