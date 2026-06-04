Вестник Кавказа

Рейс Пермь-Анталья совершил вынужденную посадку

Рейс Пермь-Анталья совершил вынужденную посадку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Летевший из Перми в Анталью самолет вынужденно приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Экипаж принял решение о посадке после сигнала о возможной неисправности.

Самолет "Уральских авиалиний", который выполнял полет из Перми в Анталью, совершил экстренную посадку в аэрогавани Екатеринбурга. Причиной стало срабатывание сигнала о возможной технической неполадке. 

"Во время выполнения рейса на воздушном судне появилась индикация о возможной неисправности, не позволяющая выполнить полет безопасно. Для ее устранения экипаж лайнера принял решение совершить посадку в Екатеринбурге"

– пресс-служба авиакомпании 

Сообщается, что более 200 пассажиров рейса в настоящее время размещены в аэропорту. Людей обеспечили питанием и напитками. Информации о продолжении полета пока нет.

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