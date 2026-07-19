Россия удерживает лидерство в поставках топлива в Турцию

Россия остается лидером по поставкам в Турцию нефти и нефтепродуктов, опережая по этому показателю Казахстан и США – Турция получает для своих нужд свыше 40% топлива из России.

В мае текущего 2026 года Россия поставила в Турцию 1,65 млн т нефти и нефтепродуктов, сохранив свое лидерство по этому показателю, свидетельствуют статистические данные турецкого Управления по регулированию энергетического рынка Турции.

Со значительным отрывом, более чем в три раза, второе место по поставкам занимает Казахстан - 515,7 тыс т, замыкают тройку лидеров США с показателей в 348,9 тыс т нефти и нефтепродуктов, передает Sputnik Азербайджан.

Потребности Турции в углеводородах велики и продолжают расти – только в мае страна импортировала 4,09 млн т, на 2,97% выше, чем за тот же месяц в 2025 году, при этом импорт сырой нефти составил 2,67 млн т, выросши на 7,29%.

Продажи бензина на внутреннем рынке Турции выросли на 11,43%, до 522 тыс т, авиационного топлива - на 33,73%, а судового - на 45,2%. Упал лишь спрос на дизельное топливо, показав снижение на 15,73%, до 845,9 тыс т.

Россия – традиционный лидер на нефтяном рынке Турции

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о факторах, определяющих лидерство российских поставок в структуре нефтяного импорта Турции.

"Во-первых, Россия – ближайший к Турции крупный производитель нефти, так что при импорте российской нефти турецкие компании экономят на логистических расходах. Во-вторых, Турция – это удобный для РФ нефтяной хаб. То есть республика не только сама потребляет импортируемую из России нефть, но и перерабатывает ее в нефтепродукты для последующего экспорта за рубеж, включая страны Евросоюза", - прежде всего сказал он.

"Напомню, что еще до массового отказа европейских государств от импорта российской нефти Турция была одним из крупнейших ее покупателей. Сюда можно добавить и такой промежуточный продукт переработки нефти и газа, как сжиженные углеводородные газы, пропан-бутан, которые зачастую проходят в статистике как нефтепродукт. Турция довольно давно является одним из крупнейших импортеров этого продукта – турецкие компании используют его как в качестве моторного топлива, так и для нужд нефтегазохимической промышленности, которая вырабатывает из пропан-бутана различную высокомаржинальную продукцию, прежде всего пластик", - сообщил Александр Фролов.

"Летом, если мы учтем запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из РФ, скорее всего, статистика покажет спад поставок нефтепродуктов в Турцию. При этом спрос на российские углеводороды в Турции остается на прежнем уровне, и сокращение любых поставок из России в Турцию в большей степени будет связано с внутренней политикой РФ, нежели с политикой турецких покупателей нефти и нефтепродуктов. Турция активно закупала дизельное топливо в РФ, и по этой позиции турецкий импорт определенно уменьшится, так как дизтопливо запрещено вывозить за рубеж как минимум до конца июля", - обратил внимание экономист.