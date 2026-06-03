Турецкие овощи и фрукты: что и в каких объемах Турция продает России

С 18 июля Россия перестала ввозить персики, абрикосы, нектарины, сливы, алычу, черешню, вишню, оливки и другие косточковые пяти турецких компаний, продукция которых не соответствует фитосанитарным нормам ЕАЭС. Сколько овощей и фруктов Турция поставляет в Россию, какую долю рынка занимает турецкая продукция и какие проблемы с ней есть?

Для турецких компаний, которые занимаются экспортом плодово-овощной продукции, это неприятная новость на фоне проблем с поставками в Европу, но что это значит для России?

Сколько овощей и фруктов выращивает и экспортирует Турция?

Ежегодно Турция производит более 60 млн тонн овощей и фруктов и поставляет свою продукцию более чем в 120 стран мира. Турецкая Республика входит в десятку крупнейших производителей и экспортёров плодово-овощной продукции в мире, на долю которой приходится 3% глобальных поставок свежих овощей и фруктов. Турция занимает 1-4 третье место в мире по целому ряду экспортных позиций:

Турция - главный в мире поставщик абрикосов, инжира, черешни, айвы, фундука и кэроба;

на втором месте страна по поставкам огурцов, вишни, арбузов и дынь;

на третьем - по помидорам, мандаринам, яблокам, персикам, перцу, шпинату, клюкве, чечевице и оливкам;

на четвёртом - по клубнике и фисташкам.

Про производству овощей Турция на четвёртом месте в мире после Китая, Индии и США.

Сколько денег Турция зарабатывает на экспорте фруктов и овощей?

По данным Министерства торговли Турецкой Республики, на экспорте овощей и фруктов Турция за 2025 год заработала $3,2 млрд, почти на 1,5% больше, чем годом ранее. Это составляет примерно 1% от общих экспортных доходов государства. Сумма относительно небольшая, поскольку почти 90% всей выращиваемой продукции идёт на внутреннее потребление, поддерживаемое, в первую очередь, туризмом.

Сколько овощей и фруктов Турция продает России?

Россия - главный покупатель свежих овощей и фруктов из Турции. В 2025 году Турецкая Республика поставила Российской Федерации 862 тысячи тонн продукции стоимостью более $707,5 млн. Это примерно 22% всей плодово-овощной продукции, которую Турция отправляет на экспорт.

Какие фрукты и овощи Турция поставляет России?

Большую часть турецкого экспорта в Россию составляют фрукты: на них приходится примерно 65,5% всех поставок:

турецкие мандарины на первом месте. Ежегодно Россия получает около 300 тысяч тонн этих цитрусовых или 34% от всего турецкого экспорта;

виноград и гранат на втором месте с общей долей в 11%, составляющей около 100 тысяч тонн ежегодно;

турецкие лимоны на третьем месте с 8-процентной долей всех поставок, составляющей 71 тысячу тонн;

на четвёртом месте апельсины. Их Россия из Турции получает около 30 тысяч тонн в год или 3,5%;

на все косточковые фрукты - персики, нектарины, черешню, абрикосы - приходится около 8% турецкого экспорта в Россию, что составляет 70 тысяч тонн.

Оставшиеся 34,5% турецкого экспорта плодово-овощной продукции в Россию - это овощи:

на турецкие помидоры приходится 16% экспорта или 140 тысяч тонн;

на огурцы, перцы, кабачки и баклажаны - 8% экспорта или 70 тысяч тонн;

на лук - 3,5% экспорта или 30 тысяч тонн.

другие овощи - 6% или почти 52 тысячи тонн.

Насколько важны турецкие овощи и фрукты для России?

Ежегодно Россия импортирует около 7 млн тонн свежих овощей и фруктов. Из них 12% поставляются из Турции. Для России Турция главный поставщик цитрусовых, по поставкам косточковых культур Турецкая Республика на втором месте после Узбекистана. В 2025 году, в частности, Россия закупила у Турции косточковые фрукты на летний сезон на сумму в $336,5 млн.

Насколько важен российский рынок для Турции?

Россия - важнейший рынок плодово-овощной продукции Турции и потеря его для местных производителей будет серьезным ударом, особенно на фоне проблем с экспортом на не менее важный европейский рынок. В 2025 году, в частности, 51 партия турецких овощей и фруктов не смогла попасть в Европу из-за несоответствия европейской системе качества: в них были обнаружены остаточные количества пестицидов.

Чем Россия заменит турецкие фрукты?

В случае, если на российском рынке возникнет дефицит косточковых фруктов в связи с запретом на ввоз из Турции (пока что такой проблемы нет, поскольку продукция всего пяти компаний попала под ограничения), Россия сможет его восполнить за счёт импорта из таких стран, как Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Египет, Индия и Китай. Официальная причина, по которой турецкие персики, нектарины, черешня и другие косточковые частично оказались под запретом - это грибковое заболевание и насекомые вредители. Вероятнее всего, если турецкие компании смогут решить эту проблему, то экспорт в Россию будет восстановлен.