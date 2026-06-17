Россельхознадзор потребовал от Ирана приостановить сертификацию цветов для РФ

Организация по защите растений Ирана получила официальное обращение Россельхознадзора с требованием полностью приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию.

Россельхознадзор обратился к Организации по защите растений Ирана с просьбой приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию. Информацию об этом передает пресс-служба ведомства.

Специалисты службы зафиксировали, что в 2026 году объем поставок цветов из Ирана значительно превысил показатели 2025 года. В ходе проверок выяснилось, что заявленная в фитосанитарных сертификатах иранская продукция по внешнему виду и формату упаковки абсолютно идентична цветам, которые прежде ввозились из Армении.

В ведомстве пояснили, что из-за отсутствия ответа от Ирана на ранее направленные уведомления сертификацию цветов необходимо приостановить до двусторонних переговоров ради фитосанитарной безопасности России и ЕАЭС.

Напомним ранее с 22 мая 2026 года надзорное ведомство ввело временные ограничения на поставки армянских цветов и официально уведомляло об этом Иран.

Отметим, основу иранского цветочного импорта традиционно составляют срезанные розы и сухоцветы для чая: в июле текущего года в Краснодарский край поступила партия из 27,7 тыс роз, а в 2025 году в Астрахань завезли более 2,6 т сушеных цветов.