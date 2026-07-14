В Шуше состоялось открытие традиционных Дней поэзии Вагифа

В Азербайджане в городе Шуша состоялось официальное открытие традиционных Дней поэзии Вагифа с участием представителей правительства и писателей из тюркских стран.

В Шуше состоялось открытие Дней поэзии Вагифа, в котором приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов.

На церемонии также присутствовали генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, представители Министерства культуры, Союза писателей и поэты из тюркских стран.

"Это одно из самых значимых мероприятий в области культуры и литературы, которое играет важную роль в развитии связей между нашими государствами"

- Султан Раев

В рамках программы прошла церемония награждения победителей конкурса "Завтрашний день слова: фестиваль молодых поэтов тюркского мира" и показ художественной композиции.

"Высокий уровень организации заслуживает отдельной похвалы, а проведение Дней поэзии Вагифа стало нашей доброй традицией"

- Вахид Азиз

Отметим, мероприятие является ежегодным литературным фестивалем в память о государственном деятеле и поэте XVIII века Молле Панахе Вагифе. Впервые Дни поэзии прошли летом 1982 года по инициативе Гейдара Алиева, а после перерыва из-за оккупации города традиция была возрождена в 2021 году.

В текущем году фестиваль проходит 17-18 июля при организации Министерства культуры и Фонда Гейдара Алиева, программа дополнена событиями в честь 900-летия Хагани Ширвани и 100-летия ашуга Алескера.