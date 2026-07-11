Вестник Кавказа

Еще 11 поврежденных объектов восстановят в Дагестане до конца года

Еще 11 поврежденных объектов восстановят в Дагестане до конца года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два учреждения культуры и девять объектов здравоохранения Дагестана планируется восстановить после весенних паводков до конца текущего года, рассказали в правительстве республики.

В Дагестане до конца 2026 года восстановят 11 учреждений, пострадавших от подтопления после обильных дождей в марте-апреле, сообщила пресс-служба правительства региона.

Речь идет о девяти объектах здравоохранения и двух культурных учреждениях, пояснили в пресс-службе.

Также власти республики заявили о том, что в настоящее время проходит процесс восстановления объектов образования. 

"В активной фазе - восстановление объектов образования, финансируемых за счет федеральных источников. По капитальному ремонту выполнено 32% от общего объема работ. Девять объектов здравоохранения и два объекта культуры также будут приведены в порядок до конца текущего года"

— пресс-служба правительства Дагестана

Уточняется, что об этом также заявил премьер-министр республики Магомед Рамазанов на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС под руководством главы МЧС РФ Александра Куренкова.

Кроме того, согласно информации пресс-службы, до 10 августа будут заключены контракты по восстановлению девяти образовательных объектов.

Восстановление будет реализовано за счет регионального бюджета.

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