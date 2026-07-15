Казахстан нацелен на укрепление стратегического партнерства с Китаем

Касым-Жомарт Токаев подтвердил настрой Казахстана на развитие отношений с Китаем. Он подчеркнул, что КНР – крупнейший торговый партнер республики.

Казахстан заинтересован в укреплении стратегического партнерства с Китаем. Такое заявление президент РК Касым-Жомарт Токаев сделал 16 июля в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Он подчеркнул, что Китай обладает огромным авторитетом в международном сообществе, а его достижения получили признание во всем мире.

"Казахстан неизменно заинтересован во всестороннем укреплении вечного и стратегического партнерства с Китаем. За последние годы политический диалог между нашими государствами значительно активизировался”

– Касым-Жомарт Токаев

Глава казахстанского государства обратил внимание на то, что в торгово-экономической сфере достигнуты большие успехи. В частности, он отметил, что КНР – самый крупный торговый партнер Казахстана.

По итогам встречи стороны оформили Программу и Дорожную карта торгово-экономического сотрудничества между правительством РК и правительством КНР на период 2027-2030 годы.