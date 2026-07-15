В СМИ назвали сроки восстановления запасов вооружений армии США

Hill: США потребуется не менее четырех лет на восстановление запасов вооружений. Арсенал армии США значительно иссяк во время войны против Ирана.

Армии США потребуется не менее четырех лет, чтобы восстановить свой арсенал вооружений после военной операции против Ирана. Американские войска потратили значительные запасы ракет и бомб, передает Hill.

"Первая фаза войны с Ираном затратила огромное количество боеприпасов... США могут понадобиться четыре года или больше для восполнения своих запасов оружия, при условии, что конгресс выделит достаточное финансирование"

– Hill

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), американская армия лишилась значительных запасов высокоточных ракет в войне против Ирана.

Ранее СМИ сообщили, что реальные траты Вашингтона на операцию превышают озвученные Пентагоном цифры примерно в три раза. Согласно внутренним подсчетам военного ведомства, траты составляют около $90 млрд.