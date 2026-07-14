В Ставрополе турцентр принял более тысячи человек

В 2026 году по итогам первого полугодия свыше тысячи человек посетили пешеходные экскурсии и мастер-классы Туристского информационного центра города Ставрополя.

Туристский информационный центр в Ставрополе организовал культурно-познавательные мероприятия для более чем 1 тыс участников в течение первых шести месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в период с января по июнь профильное учреждение провело 48 экскурсий и различных мастер-классов, которые направлены на повышение туристической привлекательности и детальное знакомство гостей с историей региона.

Чаще всего туристы посещали пешеходные маршруты "Купеческий Ставрополь", "Губернский Ставрополь", "Память огненных лет" и "Храмовое ожерелье Ставрополя".

Помимо этого были организованы практические занятия по народным ремеслам, в том числе изготовлению кукол, гофрированных цветов, пасхальных украшений и вышивке. Отдельные туры прошли для воспитанников школьных и пришкольных лагерей.

Также Туристский информационный центр подписал официальные соглашения о межрегиональном сотрудничестве с аналогичными учреждениями Севастополя, Якутии, Санкт-Петербурга и Владимира.