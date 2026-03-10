Азербайджан нарастил торговлю с Казахстаном

Объем торговли Казахстана с Азербайджаном за 5 месяцев превысил 150 миллионов долларов, при этом в торговле двух стран доминирует экспорт казахстанских товаров, импорт азербайджанских товаров в пять раз меньше.

Азербайджан и Казахстан активно наращивают внешнюю торговлю: только за пять месяцев текущего 2026 года объем внешней торговли двух стран превысил $150 млн, сообщили в Бюро национальной статистики Казахстана.

При этом объем казахстанского экспорта в Азербайджан достиг $127,7 млн, а импорт товаров из Азербайджана в Казахстан составил $22,5 млн, передает АЗЕРТАДЖ.

На долю Азербайджана пришлось 0,3 % общего внешнеторгового оборота Казахстана, тогда как доля страны в казахстанском экспорте составила 0,4 %, в импорте - 0,1 %, говорится в сообщении.

ЗА 8 месяцев минувшего 2025 года объем импорта продукции из Азербайджана в Казахстан вырос почти на 60%, а взаимная торговля достигла $343 млн, при этом большая доля товарооборота двух стран приходилась на экспорт казахстанской продукции, сообщал ранее вице-министр торговли и интеграции РК Айдар Абильдабеков.

Казахстан экспортирует в Азербайджан пшеницу, нефть, продукты питания и нефтепродукты, получая взамен металлоконструкции, алюминий, полимеры, алкоголь и фрукты, отмечал вице-министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что сенат Казахстана в апреле ратифицировал соглашение о стратегическом партнерстве с Азербайджаном по "зеленой" энергетике – страны будут совместно вырабатывать и экспортировать экологически чистую энергию в страны ЕС.

Документ, который нацелен на устойчивое развитие энергетического сотрудничества и создание новых маршрутов экспорта "зеленой" электроэнергии, предусматривает реализацию совместных энергетических проектов, обеспечение взаимосвязанности энергосистем трех стран, а также прокладку подводного кабеля по дну Каспийского моря.