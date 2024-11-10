Казахстан будет развивать зеленую энергетику совместно с Азербайджаном

Сенат Парламента Казахстана сегодня своим решением окончательно утвердил соглашение о стратегическом партнерстве с Азербайджаном и Узбекистаном в области производства и передачи "зеленой" энергии, сообщили в верхней палате Парламента страны.

Документ, который нацелен на устойчивое развитие энергетического сотрудничества и создание новых маршрутов экспорта "зеленой" электроэнергии, предусматривает реализацию совместных энергетических проектов, обеспечение взаимосвязанности энергосистем трех стран, а также прокладку подводного кабеля по дну Каспийского моря, передает Trend.

Новый маршрут поставок электроэнергии будет интегрирован в Черноморский энергетический коридор и позволит снабжать экологически чистой электроэнергией страны Евросоюза.

Соглашение о стратегическом партнерстве в энергетике между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном было подписано на полях 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СOP 29), проходившей в столице Азербайджана с 11 по 22 ноября 2024 года

Напомним, ранее мы писали о том, что к 2030 году Азербайджан намерен достичь 30% самообеспечения энергией из возобновляемых источников. Эта цель может быть достигнута раньше запланированного срока благодаря ускорению "зеленого" перехода. В этих рамках ожидается вложение $2,5 млрд в проекты солнечных и ветряных электростанций.