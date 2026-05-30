Вестник Кавказа

Трамп опроверг информацию о приостановке переговоров с Ираном

Трамп опроверг информацию о приостановке переговоров с Ираном
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Дональд Трамп опроверг сведения о прекращении переговоров с Ираном и заявил, что американская сторона не получала официальных уведомлений о паузе в диалоге.

Президент США Дональд Трамп не получал официальных уведомлений со стороны Ирана о приостановке переговорного процесса. Об этом он сообщил телеканалу NBC News.

Он отметил, что возможная пауза в консультациях с Ираном не означает возобновления вооруженного конфликта. При этом США сохранят блокаду в Ормузском проливе.

"Переговоры с Исламской Республикой Иран продолжаются и идут ускоренными темпами"

– Дональд Трамп

Заявление последовало после информации агентства Tasnim о том, что Иран приостанавливает диалог в знак протеста против ударов Израиля по Ливану.

Отметим, США и Иран обсуждают меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает продление режима прекращения огня и возобновление судоходства в Ормузском проливе. Ранее американский лидер допускал возможность возобновления военных действий против Ирана в случае, если Вашингтон и Тегеран не смогут прийти к сделке.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
740 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.