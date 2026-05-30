Москва рассчитывает на продолжение диалога США и Ирана – МИД

Россия выступает за продолжение диалога США и Ирана. Москва отмечает важность недопущения срыва переговорного процесса.
Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Москва рассчитывает на продолжение контактов США и Ирана для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
В МИД России подчеркнули важность недопущения срыва дипломатического процесса и возврата к военным действиям.
"Рассчитываем на продолжение диалога между американцами и иранцами для достижения итогового соглашения. Убеждены в необходимости удержания ситуации на политико-дипломатическом треке, недопущении срыва переговорных усилий и рецидива военного противостояния"
– МИД России
Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что Тегеран действительно намерен заключить сделку. Стороны продолжают выработку положений будущего документа, ведутся переговоры.