Москва рассчитывает на продолжение диалога США и Ирана – МИД

Россия выступает за продолжение диалога США и Ирана. Москва отмечает важность недопущения срыва переговорного процесса.

Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Москва рассчитывает на продолжение контактов США и Ирана для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. 

В МИД России подчеркнули важность недопущения срыва дипломатического процесса и возврата к военным действиям. 

"Рассчитываем на продолжение диалога между американцами и иранцами для достижения итогового соглашения. Убеждены в необходимости удержания ситуации на политико-дипломатическом треке, недопущении срыва переговорных усилий и рецидива военного противостояния"

– МИД России 

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что Тегеран действительно намерен заключить сделку. Стороны продолжают выработку положений будущего документа, ведутся переговоры.

