Казахстан вдвое увеличил экспорт сельхозпродукции в Иран

Казахстан и Иран продолжают наращивать товарооборот. В частности, общая торговля продукцией АПК между странами выросла более чем на 55%.

Поставки сельскохозяйственной продукции из Казахстана в Иран выросли на 97%. Об этом было сказано на встрече главы Минсельхоза Казахстана Айдарбека Сапарова и главы Минпромышленности Ирана Сейела Мохаммада Атабака.

В прошлом году Казахстан экспортировал сельхозпродукцию в Иран на $238,5 млн.

В Минсельхозе РК отметил, что общий товарооборот продукции агропромышленного комплекса между двумя странами вырос на 55,8% и достиг $340 млн.

В частности, в ведомстве подчеркнули, что Казахстан отправил в Исламскую Республику 1,1 млн тонн зерновых на сумму $225,3 млн.