Первый рейс "Аэрофлота" в Дубай вылетел с полной загрузкой

Первый авиарейс компании "Аэрофлот" в Дубай после перерыва вылетел практически полностью загруженным.

Первый возобновленный рейс перевозчика "Аэрофлот" из Москвы в Дубай вылетел почти с полной загрузкой, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Аэрофлот возобновил регулярное авиасообщение с ОАЭ. Первый рейс SU520 Москва — Дубай вылетел сегодня утром на самолете Boeing 737-800 с практически полной коммерческой загрузкой"

— пресс-служба "Аэрофлот"

Напомним, регулярные полеты из Москвы в Дубай не совершались три месяца, 1 июня в 07:05 из воздушной гавани "Шереметьево" был совершен первый рэавиарейс по направлению после этого перерыва.

Отметим, что с 1 июня рейсы в Дубай будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июня – дважды в сутки.