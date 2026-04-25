Альпинисты подали сигнал помощи из-за непогоды в горах Кабардино-Балкарии

Группа альпинистов из Москвы запросила помощь из-за сложных погодных условий в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сказано в распространенном 1 июня сообщении регионального управления МЧС.
Уточняется, что альпинисты находятся на высоте 3,2 тыс метров в верховьях ущелья Безенги.
"Сегодня утром поступила информация о том, что в верховьях ущелья Безенги альпинисты при совершении треккингового маршрута попали в неблагоприятные погодные условия и попросили о помощи. Группа из четырех человек находятся в хижине Джанги-Кош, с ними имеется связь"
– МЧС КБР
В ведомстве отметили, что на помощь туристам отправилась группа спасателей. Работы затрудняет лавинная опасность и условия камнепада.
Ранее из-за непогоды к месту не смог подлететь вертолет МИ-8 МЧС.