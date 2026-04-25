Вестник Кавказа

Альпинисты подали сигнал помощи из-за непогоды в горах Кабардино-Балкарии

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В горах КБР попала в неблагоприятные погодные условия группа альпинистов. Они попросили о помощи, к ним выдвинулись спасатели МЧС России.

Группа альпинистов из Москвы запросила помощь из-за сложных погодных условий в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сказано в распространенном 1 июня сообщении регионального управления МЧС.

Уточняется, что альпинисты находятся на высоте 3,2 тыс метров в верховьях ущелья Безенги.

"Сегодня утром поступила информация о том, что в верховьях ущелья Безенги альпинисты при совершении треккингового маршрута попали в неблагоприятные погодные условия и попросили о помощи. Группа из четырех человек находятся в хижине Джанги-Кош, с ними имеется связь"

– МЧС КБР

В ведомстве отметили, что на помощь туристам отправилась группа спасателей. Работы затрудняет лавинная опасность и условия камнепада.

Ранее из-за непогоды к месту не смог подлететь вертолет МИ-8 МЧС.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
770 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.