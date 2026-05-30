Вестник Кавказа

В Иране заявили об ухудшении ситуации на Ближнем Востоке в случае вмешательства НАТО

В Иране заявили об ухудшении ситуации на Ближнем Востоке в случае вмешательства НАТО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тегеране предупредили о возможном ухудшении ситуации в случае вмешательства стран НАТО в ситуацию в Персидском заливе.

В МИД Ирана заявили, что вмешательство стран НАТО не разрешит кризисную ситуацию в Персидском заливе, а приведет к ее усложнению. По словам официального представителя иранского дипведомства Эсмаила Багаи, это будет большим риском. 

"НАТО и страны-члены этого альянса в рамках своей ответственности должны предупредить США и Израиль, поскольку именно они являются основными виновниками данной ситуации. До атак США и Израиля на Иран проход через Ормузский пролив осуществлялся в нормальном режиме"

– Эсмаил Багаи 

По словам Багаи, Иран имеет право принимать меры для обеспечения безопасности Ормузского пролива как прибрежное государство.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1120 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.