В Иране заявили об ухудшении ситуации на Ближнем Востоке в случае вмешательства НАТО

В Тегеране предупредили о возможном ухудшении ситуации в случае вмешательства стран НАТО в ситуацию в Персидском заливе.

В МИД Ирана заявили, что вмешательство стран НАТО не разрешит кризисную ситуацию в Персидском заливе, а приведет к ее усложнению. По словам официального представителя иранского дипведомства Эсмаила Багаи, это будет большим риском.

"НАТО и страны-члены этого альянса в рамках своей ответственности должны предупредить США и Израиль, поскольку именно они являются основными виновниками данной ситуации. До атак США и Израиля на Иран проход через Ормузский пролив осуществлялся в нормальном режиме"

– Эсмаил Багаи

По словам Багаи, Иран имеет право принимать меры для обеспечения безопасности Ормузского пролива как прибрежное государство.