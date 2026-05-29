КСИР: нанесен ответный удар по базе США

Иран ответил на атаку США по военной инфраструктуре и ударил по американской военной базе в регионе. CENTCOM 30-31 мая атаковали объекты на юге Ирана.

Удар по военной базе США на Ближнем Востоке был выполнен сегодня Корпусом стражей исламской революции (КСИР), передает иранская гостелерадиокомпания.

"В ответ на недавнее нападение армии США на телекоммуникационную вышку на острове Сирик в провинции Хормозган, ВКС КСИР нанесли удар по авиабазе, с которой было совершено нападение"

– КСИР

Беспилотные и ракетные атаки этим утром отражает система ПВО Кувейта.

Напомним, согласно заявлению CENTCOM, в выходные ударам США подверглись радар и пунктам управления БПЛА в Хормозгане и на острове Кешм.