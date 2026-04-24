Ключевая ставка может упасть до 10% – Аксаков

ЦБ РФ может снизить ключевую ставку в России до уровня 10% к концу текущего года, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я полагаю, что 10% все-таки такая реальная величина"

– Анатолий Аксаков

В то же время он признал, что нынешний уровень инфляции не дает возможности регулятору перейти к решительным мерам и сокращать ставку, например, на 1,5-2 п.п. относительно существующего уровня.

Поэтому, указал Аксаков, Центробанк планирует "действовать аккуратно", так что в результате, если инфляционные процессы продолжатся, то в конце 2026 года ключевая ставка может составить 10%, пишет ТАСС.

"Хотя по той динамике, которая сейчас существует, ключевая ставка должна быть на уровне 12%, но может быть 11%"

– Анатолий Аксаков