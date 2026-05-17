Взрыв газа ранил двух человек в Ингушетии

Хлопок газа произошел сегодня утром в частном доме в одном из сел Ингушетии. В результате пострадали два человека.

Газ взорвался в воскресенье утром в Ингушетии, информацию о ЧП распространило республиканское управление МЧС.

В ведомстве пояснили, что хлопок произошел в Сунженском районе, в сельском поселении Троицкое. Время события – 9.16 мск.

Пожарные оперативно прибыли на место ЧП. Они выяснили, что газ взорвался в частном доме, пожара при этом не возникло.

"В результате взрыва пострадали два человека"

– МЧС Ингушетии

Раненые были госпитализированы в районную больницу. Причины хлопка выясняются.

Позже было уточнено количество пострадавших. Как сообщает "Интерфакс", травмы получили пять человек. Трое из них – несовершеннолетние дети.