Израиль и Ливан провели консультации в Пентагоне

В оборонном ведомстве США 29 мая состоялись консультации по вопросам безопасности военных Израиля и Ливана, информирует Пентагон.

"Сегодня заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби принял делегации военных Государства Израиль и Ливанской Республики для начала работы по треку, касающемуся безопасности, с целью содействия продолжающимся переговорам между двумя странами"

– Пентагон

Отмечается, что переговоры на уровне военных были продуктивными, нацеленными на создание практических механизмов обеспечения безопасности в регионе.

"Конкретные результаты этих переговоров напрямую повлияют на политический трек под руководством Госдепартамента, который должен возобновиться на следующей неделе"

– Пентагон

Также в заявлении подчеркивается, что американское оборонное ведомство "выступает в поддержку суверенитета и территориальной целостности Ливана, за его свободу от вооруженных неправительственных структур".

Отметим, что накануне Минздрав Ливана сообщал, что со 2 марта на территории страны в результате атак Израиля погибли свыше 3,3 тыс человек, пострадали более 10 тыс жителей.