Спрос туристов из Турции на летние поездки в РФ вырос в пять раз

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили о многократном росте спроса среди туристов из Турции на летние поездки в РФ. По данным организации, достопримечательности России планируют увидеть в этом году в 4-5 раз больше туристов из Турции.

"У "Интуриста" в летних бронированиях Турция впервые занимает первое место с долей 30% (прошлогоднее значение - 5%), у туроператора "Невские сезоны" - также первое с долей 20% (в прошлом году было 5%). Бронирования из Турции выросли в четыре-пять раз"

– АТОР

Как отметили в АТОР, путешественники из Турции оказались на втором месте с долей в 25% в общей структуре интуристов. На долю Китая, который оказался лидером по путешествиям в РФ, приходится до 50% туристического потока.

Всего отпуск в России этим летом планируют провести 750-800 тыс иностранных туристов. Это примерно соответствует показателям прошлого года.