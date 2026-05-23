Реализация воды "Джермук" в России приостановлена

Роспотребнадзор принял решение о приостановке реализации на территории РФ минеральной воды из Армении "Джермук". Причиной стали нарушения производителя.

В России с 28 мая приостановлена реализации 64,5 млн бутылок минеральной воды "Джермук", следует из сообщения пресс-службы Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзором направлено дополнительное поручение оператору государственной системы маркировки "Честный знак" о приостановке реализации на территории Российской Федерации 64,5 млн единиц минеральной природной лечебно-столовой питьевой газированной воды "Джермук""

– Роспотребнадзор

В минеральной воде, которую производит в Армении ЗАО "Джермук групп" выявлено превышение содержания гидрокарбоната. Производитель нарушил обязательные требования российского законодательства о техническом регулировании.

"Поручение о блокировке новых партии действует с 28 мая 2026 года на срок до дополнительного уведомления"

– Роспотребнадзор

