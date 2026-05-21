Роспотребнадзор приостановил продажу армянского коньяка и трех марок вина

Продажа армянских вин и коньяков от трех производителей приостановлена по решению Роспотребнадзора из-за несоответствия обязательным требованиям к качеству.

В Роспотребнадзоре выявили некачественную алкогольную продукцию из Армении и приостановили ее продажу на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ограничения введены в отношении напитков от компаний "Веди-Алко", "Абовянский коньячный завод" и "Винно-коньячный дом "Шахназарян". Установлено, что продукция не соответствует обязательным требованиям к качеству.

Под запрет попали красное полусладкое вино "Гетап Вернашен" с 11% спирта и белое сухое вино "Веди Алко" с 12% спирта объемом по 0,75 литра.

Также реализация приостановлена для пятилетнего "Армянского коньяка 5 звезд" и семилетнего коньяка "Шахназарян ХО" с 40% спирта объемом по 0,5 литра.

Напомним, накануне Роспотребнадзор приостановил ввоз и продажу в РФ минеральной воды "Джермук" из Армении из-за несоответствия состава маркировке.

На этой неделе Россельхознадзор ограничил импорт армянских цветов и сообщил о проблемах с поставками овощей и фруктов из республики.