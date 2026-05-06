Совет мира Трампа не получает финансирования – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Financial Times: Совет мира Трамп не получает финансирования и не может начать работу в секторе Газа из-за ситуации с ХАМАС.

Созданный лидером США Дональдом Трампом Совет мира испытывает финансовые и организационные затруднения. Структура, призванная урегулировать конфликт в секторе Газа, до сих пор не получила ни одного взноса, пишет газета Financial Times. 

По информации издания, фонд организации за четыре месяца не получил ни одного доллара. На счет организации в банк JPMorgan поступило несколько пожертвований. 

Власти Марокко выделили $20 млн, которые пошли на организацию офиса верховного представителя по Газе Николая Младенова. Также эти средства были направлены на оплату труда представителей палестинского технократического комитета. 

ОАЭ направили $100 млн на программу подготовки полицейских для Газы, однако этот процесс еще не начался, а финансирование заморожено. 

Чуть более $1 млрд планирует перераспределить Госдеп США на проекты Совета, однако структура не будет напрямую распоряжаться этими деньгами. 

Работы самой структуры в Газе находится в неопределенном состоянии, тендеры на проекты в палестинском анклаве еще не проведены из-за нежелания ХАМАС сложить оружие. 

Лидер США Дональд Трамп при создании организации обещал выделить до $10 млрд из бюджета США на финансирование деятельности Совета.

