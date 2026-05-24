Азербайджанские футболисты обыграли Францию и вышли в плей-офф чемпионата Европы

Победой над Францией сборная Азербайджана по мини-футболу закрепила сегодня свой выход в плей-офф европейского первенства по этому виду спорта. Групповой этап она сыграла без поражений, обыграв помимо французской сборной команды Австрии и Италии.

Сегодня в Братиславе завершились отборочные соревнования группового этапа европейского первенства по мини-футболу. Азербайджанская сборная, состязавшаяся в группе F, прошла в плей-офф с первого места.

Добиться этого результата футболистам сборной Азербайджана позволила победа над сборной Франции: они обыграли французских соперников 3:2.

В первом хавтайме французской сборной был засчитан автогол, поскольку один из футболистов из Франции закатил мяч в собственные ворота. Во втором хавтайме победу Азербайджана обеспечили голы в исполнении Эльвина Элизаде и Рамиза Човдарова.

Таким образом, сборная Азербайджана по мини-футболу прошла отборочный этап без поражений: Италию она обыграла 3:0, Австрию – 1:0.

Напомним, что в настоящее время сборную тренирует Эльшад Гулиев.

