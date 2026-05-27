В Иране опровергли согласование меморандума с США

Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США еще не согласован, пишут иранские СМИ, опровергая таким образом публикации западной прессы.

Переговорщики США и Ирана еще не достигли компромисса по тексту меморандума о взаимопонимании – речи о его утверждении на данный момент не идет, передает иранское агентство Tasnim, ссылаясь на источник, близкий к команде переговорщиков.

Источник, в частности, указал на то, что заявления источников на Западе о том, что текст американо-иранского меморандума о взаимопонимании окончательно утвержден и в скором времени будет обнародован, не соответствуют действительности.

Кроме того, пояснил источник, Тегеран пока не направил посредникам из Пакистана информацию о завершении согласования текста.