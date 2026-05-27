Вестник Кавказа

Иран не стремится обладать ядерным оружием – Пезешкиан

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Иранский президент снова сделал заявление о том, что у Исламской Республики нет стремления к обладанию ядерным оружием. Напряженность в регионе связана не с Ираном, а с Израилем, отметил он.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан вновь заявил о том, что Исламская Республика не стремится к тому, чтобы обладать ядерным вооружением, передает агентство ISNA.

По словам Пезешкиана, Иран не стремимся к обладанию ядерным оружием. Президент ИРИ добавил, что причиной напряженности на Ближнем Востоке является Израиль.

Также он подчеркнул, что Тегеран выступает против дипломатии, если в ее основе лежит унижение.

Ранее в четверг Пезешкиан провел встречу с членами Торговой палаты Тегерана, на которой отметил, что враг не достиг успехов на военном поле и "сегодня основным полем битвы стала экономическая война".

